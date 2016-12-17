Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска

Губернатор отметил, что кредит доверия к Евгению Тефтелеву пока не исчерпан.
Глава Челябинской области Борис Дубровский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность текущим положением дел в южноуральской столице, а также рассказал, с чем пришлось столкнуться в начале работы. Он отметил, что кредит доверия к Евгению Тефтелеву не исчерпан, что стремительному развитию Челябинска препятствуют объективные трудности, связанные с предыдущим руководством региона. Борис Дубровский заверил, что работать на «тройку» не может и Евгению Тефтелеву не позволит.
Вчера в Челябинске состоялась большая пресс-конференция губернатора Борис Дубровского. В рамках данного мероприятия главе региона был задан вопрос о текущем состоянии Челябинска, его городской инфраструктуры, а также о кредите доверия к первому лицу южноуральской столицы Евгению Тефтелеву. Губернатор ответил, что кредит доверия сохраняется, как только он закончится, Евгений Николаевич покинет свой пост. А также добавил, что текущее состояние Челябинска его абсолютно не удовлетворяет, но это багаж и последствия предыдущих управленческих решений. Борис Дубровский поставил в пример Свердловскую область и Екатеринбург, в котором развитие планомерно продолжалось в течение 20 лет.
— Мне обидно, когда я приезжаю в Екатеринбург на совещание к полпреду и вижу, какой это город стал таким не за 3–4 года, а за последние 20 лет, когда была совсем другая динамика развития, когда управляли им совсем другие люди, которые были мотивированы совсем на другие результаты. У них это получилось лучше, чем у нас, потому что никто не отделял свое развитие от развития той территории, в которой ты живешь. Очень везет тем, у кого акционер какого-нибудь крупного предприятия живет в этом городе. Не в Израиле, а у себя на родине. У меня складывается глубокое впечатление, что те, кто управлял в Челябинске, никогда не связывал свою жизнь с этим городом. А я вам обещаю, что я связываю свою жизнь с Челябинской областью. Раньше я не связывал свою жизнь с Челябинском. А мне Президент сказал: «Иди и работай». Теперь я ответственно связываю свою жизнь с Челябинском. И он не стал хуже после тех, чьи фамилии я не хочу сейчас называть, чтобы не втягиваться в эту историю. Я вас убеждаю, город такой был всегда. Где хоть один выставочный центр? А сколько земли отдано под торговые центры? Кто их строит? А «Гринфлайт» — чей? — сказал Борис Дубровский.
Губернатор также призвал не винить исключительно нынешнюю власть в текущем положении дел и рассказал о экономической ситуации, с которой столкнулась его команда.
— Мне стыдно, что я не успеваю за три года сделать из Челябинска Екатеринбург или Москву. Извините меня, пожалуйста. Но мне не стыдно, что весь тот период, когда я жил в Магнитогорске, компания, которая там работала, сейчас лучшая компания в мире по металлургии. В России точно. Она кормит всю область. 20–25% налоговых поступлений — это наш труд, мой труд. Магнитогорск в совсем другом состоянии, потому что там всегда был хозяин. Это ощущение сопричастности, которого в Челябинске по ощущениям никогда не было. Челябинск всегда расценивался как место, где можно заработать. Ничего в этом плохого нет. Я за бизнес, только не за счет людей и не за счет того, что ты залезаешь в будущее. А в будущее — залезали! Я имею информацию о той «кредиторке», которую я получил, когда принял дела. Уровень этой «кредиторки» — трехлетний дорожный бюджет Челябинска, который мы сейчас оплачиваем, стараемся находить ресурсы, чтобы ситуацию поддерживать и развивать территорию в таком направлении, чтобы город мог принять ШОС 2020 года и чтобы нам не было стыдно. Чтобы мы гордились, чтобы так же, как после спортивных соревнований,— добавил Борис Дубровский.
Губернатор заверил, что работать на «тройку» он не может и никому не позволит, в том числе — Евгению Тефтелеву.
Фото: gubernator74.ru