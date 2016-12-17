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Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска

Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
Челябинск , состояние , Борис Дубровский
25.12.2016 11:44:02
Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
Борис Дубровский выразил неудовлетворенность состоянием Челябинска
 
 

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Губернатор отметил, что кредит доверия к Евгению Тефтелеву пока не исчерпан.

Глава Челябинской области Борис Дубровский на пресс-конференции выразил неудовлетворенность текущим положением дел в южноуральской столице, а также рассказал, с чем пришлось столкнуться в начале работы. Он отметил, что кредит доверия к Евгению Тефтелеву не исчерпан, что стремительному развитию Челябинска препятствуют объективные трудности, связанные с предыдущим руководством региона. Борис Дубровский заверил, что работать на «тройку» не может и Евгению Тефтелеву не позволит.

Вчера в Челябинске состоялась большая пресс-конференция губернатора Борис Дубровского. В рамках данного мероприятия главе региона был задан вопрос о текущем состоянии Челябинска, его городской инфраструктуры, а также о кредите доверия к первому лицу южноуральской столицы Евгению Тефтелеву. Губернатор ответил, что кредит доверия сохраняется, как только он закончится, Евгений Николаевич покинет свой пост. А также добавил, что текущее состояние Челябинска его абсолютно не удовлетворяет, но это багаж и последствия предыдущих управленческих решений. Борис Дубровский поставил в пример Свердловскую область и Екатеринбург, в котором развитие планомерно продолжалось в течение 20 лет.

— Мне обидно, когда я приезжаю в Екатеринбург на совещание к полпреду и вижу, какой это город стал таким не за 3–4 года, а за последние 20 лет, когда была совсем другая динамика развития, когда управляли им совсем другие люди, которые были мотивированы совсем на другие результаты. У них это получилось лучше, чем у нас, потому что никто не отделял свое развитие от развития той территории, в которой ты живешь. Очень везет тем, у кого акционер какого-нибудь крупного предприятия живет в этом городе. Не в Израиле, а у себя на родине. У меня складывается глубокое впечатление, что те, кто управлял в Челябинске, никогда не связывал свою жизнь с этим городом. А я вам обещаю, что я связываю свою жизнь с Челябинской областью. Раньше я не связывал свою жизнь с Челябинском. А мне Президент сказал: «Иди и работай». Теперь я ответственно связываю свою жизнь с Челябинском. И он не стал хуже после тех, чьи фамилии я не хочу сейчас называть, чтобы не втягиваться в эту историю. Я вас убеждаю, город такой был всегда. Где хоть один выставочный центр? А сколько земли отдано под торговые центры? Кто их строит? А «Гринфлайт» — чей? — сказал Борис Дубровский.

Губернатор также призвал не винить исключительно нынешнюю власть в текущем положении дел и рассказал о экономической ситуации, с которой столкнулась его команда.

— Мне стыдно, что я не успеваю за три года сделать из Челябинска Екатеринбург или Москву. Извините меня, пожалуйста. Но мне не стыдно, что весь тот период, когда я жил в Магнитогорске, компания, которая там работала, сейчас лучшая компания в мире по металлургии. В России точно. Она кормит всю область. 20–25% налоговых поступлений — это наш труд, мой труд. Магнитогорск в совсем другом состоянии, потому что там всегда был хозяин. Это ощущение сопричастности, которого в Челябинске по ощущениям никогда не было. Челябинск всегда расценивался как место, где можно заработать. Ничего в этом плохого нет. Я за бизнес, только не за счет людей и не за счет того, что ты залезаешь в будущее. А в будущее — залезали! Я имею информацию о той «кредиторке», которую я получил, когда принял дела. Уровень этой «кредиторки» — трехлетний дорожный бюджет Челябинска, который мы сейчас оплачиваем, стараемся находить ресурсы, чтобы ситуацию поддерживать и развивать территорию в таком направлении, чтобы город мог принять ШОС 2020 года и чтобы нам не было стыдно. Чтобы мы гордились, чтобы так же, как после спортивных соревнований,— добавил Борис Дубровский.

Губернатор заверил, что работать на «тройку» он не может и никому не позволит, в том числе — Евгению Тефтелеву.

Фото: gubernator74.ru

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