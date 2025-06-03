Губернатор Челябинской области выступит с обращением к депутатам ЗСО 5 июня

Алексей Текслер озвучит основные направления в развитии региона

В четверг, 5 июня, губернатор Челябинской области выступит с традиционным обращением к депутатам Заксобрания. Глава региона даст оценку прошедшему 2024 году и расскажет, какие перспективы ожидают Южный Урал.



Онлайн-трансляцию обращения можно будет смотреть с 11:00 на сайте 1obl.tv, в соцсетях Первого областного информагентства и телеграм-канале «Смотри ОТВ».

Напомним, в прошлом году Алексей Текслер сообщил, что главная цель — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей. Тогда губернатор определил девять приоритетов устойчивого развития Южного Урала, в том числе развитие сельского хозяйства, природосбережение, помощь семьям, обеспечение жителей доступными медициной и образованием.