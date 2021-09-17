Губернатор Челябинской области с супругой проголосовал на выборах в Госдуму

Алексей Текслер по традиции посетил участок в родной школе

Губернатор Алексей Текслер вместе с супругой исполнили свой гражданский долг в стенах школы № 92 в Металлургическом районе Челябинска. Проголосовав за кандидатов в Госдуму, глава региона отправился на объезд нескольких объектов в столице Южного Урала, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Алексей Текслер уже традиционно голосует на участке № 685 в школе № 92 — той самой, в которую губернатор когда-то пошел в первый класс. Глава региона оказался не первым посетителем: до него успели проголосовать несколько жителей Металлургического района. Судя по репликам членов участковой избирательной комиссии, самыми активными оказались горожане с улицы Мира.

Алексей Текслер дисциплинированно предъявил члену УИК паспорт, получил «пакет безопасности» с маской и перчатками, заполнил бюллетень в кабинке для голосования и опустил в урну. Эти же манипуляции повторила Ирина Текслер. Губернатор, естественно, не стал рассказывать, за кого отдал свой голос, но поделился впечатлениями от выборов и ожиданием их итогов.

«Настроение хорошее. Я пришел в свою родную школу, мы традиционно здесь голосуем, сделали это и сейчас. Выборы депутатов в Госдуму — это важнейшее общественно-политическое событие в жизни нашей страны. Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны — и не только на ближайшие пять лет, но и на более далекую перспективу. Надо сказать, что у Госдумы после внесения поправок в Конституцию появились новые функции, такие как утверждать председателя и членов правительства, министров. И нельзя забывать, что Госдума утверждает бюджет — это главный финансовый документ, где распределяются значительные ресурсы. Мы рассчитываем, что депутаты от Челябинской области будут отстаивать интересы нашего региона в Госдуме. Поэтому депутаты должны быть людьми сильными, опытными, профессиональными и ответственными. Уверен, что жители Южного Урала проголосуют именно за таких людей», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, в течение трех дней, 17—19 сентября, жители Челябинской области голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. О том, как организовано голосование на участках и на дому, ранее Первому областному информагентству рассказывал председатель облизбиркома Сергей Обертас.