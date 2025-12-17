Губернатор Челябинской области произвел кадровые назначения в региональном Минфине

Изменения коснулись руководящего состава

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил новые назначения в министерстве финансов региона. Изменения коснулись руководящего состава ведомства — повышение получили два заместителя министра, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Андрей Фадеев, ранее занимавший пост замминистра, назначен первым заместителем министра финансов Челябинской области. В государственной службе, в частности в областном Минфине, он работает с 2000 года. В новой должности в сферу его ответственности войдут ключевые направления: формирование и исполнение областного бюджета, разработка бюджетной, налоговой и долговой политики региона, а также руководство контрактной службой министерства.

Еще одно назначение связано с должностью заместителя министра. Исполняющим обязанности на этой позиции назначен Антон Петров, ранее возглавлявший управление межбюджетных отношений в том же ведомстве. Он будет курировать вопросы межбюджетных отношений и развитие IT-систем в сфере бюджетного процесса.

Антон Петров работает в министерстве с 2003 года, имеет два высших образования. Он является государственным советником Челябинской области 1 класса, отмечен наградами министерства финансов РФ, региональных фискальных ведомств, а также губернатора и законодательного собрания области.

Обновление команды заместителей, как ожидается, позволит усилить эффективность работы финансового блока правительства региона в условиях реализации текущих бюджетных и стратегических задач.