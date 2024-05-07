Губернатор Челябинской области принял участие в инаугурации президента России

Всего гостями церемонии стали почти 2 600 человек

Во вторник, 7 мая, в Кремле состоялась пятая инаугурация президента России Владимира Путина. Он принес присягу и будет управлять государством до 2030 года.

Гостями церемонии стали почти 2 600 человек, среди которых были представители Челябинской области: губернатор Алексей Текслер, сенатор Маргарита Павлова, депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Олег Голиков.

После церемонии Алексей Текслер высказал слова поздравления и благодарности Владимиру Путину за постоянное внимание к региону.

«Благодаря нашему президенту страна продолжит свое развитие, движение вперед, в первую очередь к Победе. Уверен, что и Челябинская область также продолжит активно развиваться — благодаря поддержке президента и нашей с вами постоянной работе», — сказал, в частности, челябинский губернатор.