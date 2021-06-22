Губернатор Челябинской области пообещал кадровые решения из-за некачественных проектов развития сел

Алексей Текслер призвал Минсельхоз активнее участвовать в соответствующей программе

Сельские районы Челябинской области должны готовить качественные проекты для участия в программе комплексного развития. А министерство сельского хозяйства должны в этом оказывать поддержку. Алексей Текслер на прошедшем совещании поставил Минсельхозу задачу принять активное участие в этой программе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Я считаю, что мы участвуем недостаточно. Этот вопрос мы постоянно обсуждаем, это качество проектов, это работа Минсельхоза в этом вопросе. А вы не просто выступаете администраторами. Прислали (проекты) — хорошо, не прислали из муниципалитетов — ну не прислали, и всё. Сейчас во многом так работа организована. Обратите внимание на это, коллеги. Сергей Юрьевич, мы постоянно это обсуждаем. В следующий отбор, если будет такая же история, я предупреждаю, будут кадровые решения», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, сегодня глава региона поручил главам территорий усилить работу по поиску инвесторов и погасить коммунальные долги.