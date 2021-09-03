Губернатор Челябинской области поддержал работу ветеранской общественности

Алексей Текслер принял участие в пленуме областной организации

Алексей Текслер обсудил участие ветеранских организаций в воспитании подрастающего поколения и развитии региона. Вместе с ветеранами Южного Урала он принял участие в пленуме областного совета. Мероприятие прошло в дистанционном формате. Перед ним губернатор провел встречу с председателем Совета ветеранов Анатолием Сурковым, сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор отметил важную роль ветеранских организаций в воспитании подрастающего поколения, в формировании уважительного отношения к истории страны, в проведении памятных мероприятий.

В Челябинской области продолжается установка памятников умершим ветеранам Великой Отечественной войны. Область выделила средства на изготовление более 1,5 тысячи сооружений. В том году установлены почти 300 новых памятников. Губернатор обозначил, что работа будет продолжена и все памятники на Южном Урале должны быть приведены в порядок.

Продолжается работа по установке в Челябинске стелы «Город трудовой доблести». В Магнитогорске такая стела уже появилась. Идет активная работа по присвоению этого звания другим городам области.

«Я поддержал инициативу Советов ветеранов Миасса и Златоуста и направил на имя президента России обращение о присвоении почетного звания Города трудовой доблести Миассу и Златоусту, рассчитываю на положительное решение», — сказал губернатор.

Актуальными остаются вопросы соцподдержки ветеранов. По поручению президента РФ В. В. Путина начались выплаты всем пенсионерам по 10 тысяч рублей.

На региональном уровне проходит регулярная индексация областного пособия; увеличена первоначальная сумма на оказание материальной помощи для проведения ремонта жилья и газификацию домовладений. Также ветераны получают ежегодную единовременную выплату ко Дню пожилого человека. В этом году выплатили ее в опережающем порядке — в августе, выделив для этого 650 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, в этом году направили средства на предоставление ветеранам Великой Отечественной войны, а также ветеранам боевых действий и членам семей погибших (умерших) ветеранов мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

С 1 июля вступил в силу областной закон о дополнительных мерах поддержки по оплате и установке внутридомового газового оборудования, в том числе для одиноко проживающих пенсионеров. В Челябинской области дети погибших участников Великой Отечественной войны получают ежемесячную денежную выплату. Для лечения они прикреплены к областному госпиталю ветеранов войн. А региональные и местные Советы ветеранов получают субсидии.

«Считаю это выполнением морального долга перед поколением, испытавшим на себе все тяготы военного времени и их последствия. Сейчас мы компенсируем детям погибших участников войны расходы, связанные с проездом к местам захоронения. Мы не просто сохраним эту форму соцподдержки, но и выделим дополнительные средства для оплаты проезда внуков, правнуков участников войны к местам, где захоронены их героические предки, чтобы связь поколений не прерывалась», — сказал губернатор.

В целом в этом году на соцподдержку граждан в области направлено почти 14 млрд рублей. Из них почти 6 млрд рублей — на социальную поддержку ветеранов по всем направлениям.