Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил замглавы регионального Минстроя

Служебный контракт расторгнут с Татьяной Антоновой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяну Антонову. Постановление опубликовано 14 апреля на официальном портале правовой информации.

В постановлении губернатора от 13 апреля 2022 года сказано, что Татьяна Антонова освобождается от должности и с ней расторгнут служебный контракт. Замминистра уволили по ее инициативе.

Татьяна Антонова работала в министерстве строительства и инфраструктуры области с 2014 года. Ранее она занимала должность заместителя главы Еманжелинского района по вопросам инфраструктуры и заместителя главы Южноуральского городского округа по строительству. Заместителем министра Татьяна Николаевна стала с октября 2019 года.



Напомним, Татьяна Антонова стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятках при строительстве лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и центра для шорт-трека ледового дворца «Уральская молния». Татьяна Антонова находилась на скамье подсудимых по части 4 статьи 159 УК РФ и части 6 статьи 290 УК РФ.