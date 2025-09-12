Губернатор Алексей Текслер проголосовал на избирательном участке в школе № 92 Челябинска

Глава региона призвал южноуральцев принять участие в выборах

С 12 сентября в Челябинской области стартовали выборы в Законодательное собрание региона. Губернатор Алексей Текслер утром проголосовал на избирательном участке № 685 в своей родной школе в Металлургическом районе. Туда он пришел в сопровождении супруги Ирины Текслер.

«Это наша семейная традиция — голосовать в Челябинске, в школе, где я учился. И сегодня мы сделали свой выбор именно здесь. В течение трех дней будут проходить выборы в Челябинской области. Это важнейшее общественно-политическое событие года, которое определит жизнь, политическую и экономическую повестку региона на следующие годы», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что избирается парламент, Законодательное собрание Челябинской области, которое будет писать и принимать законы субъекта в течение следующих пяти лет.

«Кроме выборов в Законодательное собрание, сегодня у нас обширная муниципальная электорально-выборная программа. В 39 муниципальных образованиях из 43 проходят выборы в местные представительные органы власти», — напомнил Алексей Текслер.

Он обратился к жителям региона с призывом принять участие в выборах:

«Мы в последние годы активно развиваемся, и, чтобы сохранить повестку развития, важно, чтобы представительные органы власти работали эффективно, работали ответственно. Поэтому важно прийти и сделать этот выбор».

Члены УИК № 685 ожидают в течение ближайших трех дней около 1200 человек, приписанных к участку.

«Участок открылся в штатном режиме. Работу начали с гимна Российской Федерации. Всего на участке зарегистрировано 1230 человек. Надеемся, что явка будет не менее 60%. Это наши родители, наш микрорайон. Люди понимают, что свой гражданский долг надо выполнить однозначно», — говорит председатель УИК Галина Чикунова.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что сегодня, 12 сентября, в 8 утра открылись 2224 постоянных избирательных участка и 16 временных. На них работают более 20 тысяч членов УИК. Все участки оборудованы системами видеонаблюдения.

Всего в Челябинской области могут принять участие в голосовании более 2,5 миллиона человек. Более 140 тысяч южноуральцев проголосуют дистанционно.