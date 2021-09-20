Губернатор Алексей Текслер подвел итоги выборов в Челябинской области

Явка на прошедших выборах выше чем в 2016 году, заявил глава региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ночь на 20 сентября обратился со словами благодарности к южноуральцам за их участие в выборах, передает корреспондент ИА «Первое областное».



«Выборы в Челябинской области прошли организованно. Можно гарантировать полную легитимность и открытость выборов. Присутствовало большое количество наблюдателей и явка была выше, чем на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году. В этот раз можно говорить о высокой конкуренции среди кандидатов. Хочу поблагодарить всех жителей Челябинской области за неравнодушие и ответственность. Сейчас идет подсчет голосов и в итоге мы уже можем подвести итоги выборов», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинской области, как и по всей России 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму РФ. На Южном Урале в эти же дни состоялись 94 муниципальных кампании и довыборы депутата Законодательного собрания Челябинской области.

Как ранее сообщал председатель облизбиркома Сергей Обертас, на выборах муниципального уровня борьба между кандидатами была более жесткой, чем в федеральной кампании.