Губернатор Алексей Текслер обсудил с аудитором Счетной палаты РФ развитие Челябинской области

На совещании озвучили предложения, связанные с задачами комиссии Госсовета «Экономика и финансы»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании с аудитором Счетной палаты России Дмитрием Зайцевым. Участники совещания обсудили предварительные итоги экспертно-аналитического мероприятия по анализу достижения регионами страны показателей целей устойчивого развития, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Открывая совещание, Алексей Текслер поблагодарил Дмитрия Зайцева за внимание, которое Счетная палата уделяет Челябинской области. Губернатор отметил, что правительство региона взаимодействует со Счетной палатой РФ и Счетной палатой Челябинской области в том числе в рамках работы комиссии Госсовета «Экономика и финансы» и рассматривает вопросы, в основном касающиеся межбюджетных отношений. Также Алексей Текслер подчеркнул, что сотрудничество федеральной и региональной счетных палат помогает в том числе решать задачи в рамках указов президента и выполнения национальных целей развития страны.

По словам главы региона, национальные цели устойчивого развития, утвержденные указами президента РФ, во многом совпадают с целями, принятыми на сессии ООН в 2015 году.

«И все это декомпозируется на региональные, муниципальные, а также федеральные программы, которые мы выполняем в регионах в рамках нацпроектов. У нас в регионе успешно реализуются все 12 нацпроектов. Глобальная повестка, безусловно, влияет на нацпроекты, на региональные задачи», — добавил Алексей Текслер.

Дмитрий Зайцев, выступая на совещании, отметил, что Счетной палате важно знать, что происходит в стране на уровне регионов.

«Любую контрольную тему, которую ставят Счетной палате, было бы хорошо всегда проверять в регионе. Когда мы подходим к перечню национальных показателей, в такой большой стране, как наша, не обойтись без поддержки регионов. Аудит устойчивого развития — это не столько федеральная повестка, сколько региональная. Нам важно понять, как происходит взаимодействие внутри региона по теме достижения целей устойчивого развития», — сказал аудитор Счетной палаты РФ.

По окончании совещания Алексей Текслер отметил, что сделанные на нем выводы и предложения напрямую связаны с задачами комиссии Госсовета «Экономика и финансы».

«Мы пришли к единому мнению о необходимости поддержки регионов, причем как с низкой бюджетной обеспеченностью, так и регионов, у которых возможностей больше. Но, учитывая вызовы времени, и им нужны определенные меры поддержки, новое межбюджетное меню. Наши общие выводы мы обязательно закрепим на уровне комиссии, итоговое заседание которой состоится в декабре», — резюмировал губернатор.