Граждане из новых российских регионов смогут проголосовать на выборах в Челябинске

Для них откроют отдельный избирательный участок

Избиратели, прибывшие в Челябинскую область из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, смогут принять участие в выборах. Как сообщили в областной избирательной комиссии, для этих граждан создан экстерриториальный избирательный участок. На нем соотечественники из новых регионов России смогут отдать свой голос за депутатов законодательных регионов, работающих на уровне республики или области.

Избирательный участок № 8270 находится в Челябинске, в здании ДК имени Колющенко (улица Доватора, 15). На данный момент участковая комиссия там создана: назначен ее председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии. План мероприятий по подготовке к голосованию уже намечен.

«Голосование будет проведено досрочно в течение четырех дней с 1 по 4 сентября», — заявили в облизбиркоме.

Участок будет открыт с 8:00 до 20:00 в период с 1 по 3 сентября, а в последний день голосования УИК будет работать с 8:00 до 15:00. В эти дни по всем вопросам, касающимся голосования, можно обратиться в участковую избирательную комиссию по телефону 8 (351) 237-80-11.

Что касается выборов в Челябинской области, то они пройдут в единый день голосования, 10 сентября. Голосовать южноуральцы будут за депутатов муниципального уровня: всего 25 избирательный кампаний. На них зарегистрировались 253 кандидата, которые претендуют на 91 мандат. В двух муниципалитетах опробуют дистанционное электронное голосование. Этот способ волеизъявления доступен тем, кто подал соответствующее заявление на «Госуслугах».