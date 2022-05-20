Госдума защитила персональные данные россиян от слишком любопытных продавцов

Суть поправок в Кодекс об административных правонарушениях депутатам объяснил первый зампредседателя фракции ЕР Дмитрий Вяткин





Отказ от заключения договора с потребителем из-за нежелания гражданина раскрывать персональные данные будет караться штрафом. Такие поправки в КоАП РФ были утверждены накануне, 19 мая, Государственной думой РФ.



«Законопроект устанавливает административную ответственность за отказ продавца заключать и исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные. За исключением, конечно, тех случаев, когда персональные данные покупатель обязан предоставить по закону», — доложил на пленарном заседании Госдумы Дмитрий Вяткин.

Как следует из текста закона, поправки относятся к статье 14.8 КоАП РФ. Должностные лица за принуждение к разглашению персональных данных будут наказываться штрафом в 5—10 тысяч рублей, организации — в 30—50 тысяч.

Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил, что в апреле уже был принят базовый закон, посвященный защите россиян от необоснованного сбора персональных данных продавцами товаров и услуг. Тогда в законе «О защите прав потребителей» был закреплен перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права покупателя. Это, например, навязывание дополнительных услуг за плату, ограничение права выбора способа и формы оплаты.

Штрафы для излишне любопытных поставщиков услуг начнут действовать в России с 1 сентября 2022 года.