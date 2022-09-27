27 сентября депутаты Госдумы РФ утвердили во втором и третьем чтениях несколько законопроектов, призванных защитить права мобилизованных призывников и добровольцев, их родных и близких. В первую очередь речь идет о защите трудовых прав, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Напомним, ранее о предлагаемых поправках в законодательство сообщала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Сегодня депутаты поддержали инициативу о сохранении рабочего места за мобилизованным гражданином. В пресс-службе Думы уточняют, что вернуться на работу после демобилизации можно будет в течение трех месяцев и в течение полугода — взять отпуск в любое удобное время.
На время службы мобилизованные смогут также оформить кредитные каникулы для себя или иждивенцев. Наконец, солдаты и члены их семей освобождаются от штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под ружье должны встать около 300 тысяч человек. Все они будут приравнены к контрактникам в части социального пакета и денежных выплат.
Напомним, ранее о предлагаемых поправках в законодательство сообщала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Сегодня депутаты поддержали инициативу о сохранении рабочего места за мобилизованным гражданином. В пресс-службе Думы уточняют, что вернуться на работу после демобилизации можно будет в течение трех месяцев и в течение полугода — взять отпуск в любое удобное время.
На время службы мобилизованные смогут также оформить кредитные каникулы для себя или иждивенцев. Наконец, солдаты и члены их семей освобождаются от штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Под ружье должны встать около 300 тысяч человек. Все они будут приравнены к контрактникам в части социального пакета и денежных выплат.