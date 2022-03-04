Госдума утвердила поправки в УК РФ, касающиеся фейков об армии

Парламент принял законопроект сразу в третьем чтении, в ЗСО Челябинской области нововведение поддержали

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, касающиеся ужесточения наказания за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России и за публичные призывы к введению санкций против страны. Как сообщили в пресс-службе парламента, если распространение фейков повлечет тяжкие последствия, их автор может получить до 15 лет лишения свободы.



Напомним, накануне председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркивал, что предложенные поправки в первую очередь ужесточают наказание для должностных лиц и для авторов фейков, которые действительно привели к тяжелым последствиям. Впрочем, и другим категориям стоит опасаться: штрафы по этому правонарушению начинаются от 100 тысяч рублей, сроки заключения — от трех лет.





Депутат ЗСО Челябинской области, член комитета по информационной политике Дамир Утарбеков заявил Первому областному информагентству, что поддерживает внесенные поправки.

«Власти объявили войну с фейками. Идет ведь действительно полномасштабная инфовойна, вал дезинформации. С украинской стороны работает целая фабрика ботов, и эта информационная война началась не 24 февраля, а гораздо раньше. Вспомните сами: сюда относятся и звонки о минировании соцобъектов, и боты в „Телеграм“, и блокировка смартфонов известных личностей. Так что очень хорошо, что мы наконец-то начинаем защищать репутацию наших Вооруженных сил и свой суверенитет в информационном пространстве. Уже появились ресурсы, выявляющие фейковый контент, в регионах созданы „антифейковые“ отряды, подключились общественные организации», — рассказал Дамир Утарбеков.

Депутат также отметил, что к информационной войне он сам относит не только распространение недостоверной информации в Сети, но и ограничение системы SWIFT, платежных систем Google.

«Но все это ускорит процесс развития наших собственных технологий в медиасреде, мы станем независимы от чьих-то взглядов на мировой арене. Вспомните, еще с декабря начались информационные вбросы по поводу ситуации в Донбассе. Я говорю не только об Украине: мы же видим, что лидеры западных стран не до конца понимают, где она вообще находится, если уж называют ее жителей иранцами. Благо, что у нас наметилась тенденция на суверенный интернет, в этом направлении и надо двигаться. И речь ни в коем случае не о цензуре, но о собственной ответственности за распространение недостоверной информации», — подчеркнул Дамир Утарбеков.