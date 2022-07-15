Госдума утвердила главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова в должности вице-премьера

При голосовании воздержался только один депутат

15 июля депутаты Госдумы поддержали кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ. При голосовании «за» Мантурова оказались все парламентарии, кроме одного воздержавшегося.



Напомним, 12 июля президент РФ Владимир Путин увеличил число заместителей председателя правительства с десяти до одиннадцати человек, указав, что новая должность — это вице-премьер — министр промышленности и торговли. Глава правительства Михаил Мишустин предложил депутатам Госдумы на эту должность действующего министра Дениса Мантурова.

По данным пресс-службы ГД, выступая перед депутатами, Мантуров заявил, что Россия сумела остановить первую волну санкций. Кроме того, он уточнил, что окончательное распределение его обязанностей на новом посту — за премьер-министром Мишустиным.