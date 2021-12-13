Госдума РФ затормозила принятие законопроектов о QR‑кодах

Если эпидемиологическая ситуация в России улучшится, то проверки кодов на транспорте и в магазинах вообще могут не понадобиться

13 декабря депутаты фракции «Единой России» в Госдуме РФ на встрече с представителями федерального правительства приняли решение притормозить принятие законопроектов о QR-кодах, подтверждающих наличие вакцинации от ковида. Как сообщает пресс-служба ГД, проект о проверке кодов в общественном транспорте будет снят с рассмотрения парламентом, закон о контроле в общественных местах будет отправлен на глубокую доработку.



По данным пресс-службы Госдумы, сегодня, 13 декабря, депутаты провели встречу с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Основной темой обсуждения стали правительственные законопроекты о QR-кодах.

Как сообщало Первое областное информагентство, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее уже заявлял, что закон о проверках QR-кодов в поездах дальнего следования и самолетах будет снят с рассмотрения Госдумой. Второй законопроект предполагал введение проверки кодов в общественных местах, например в магазинах. Руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев заявил, что этот документ имеет шансы на поддержку парламентариев, но только при условии серьезной доработки. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам общения с членами правительства сообщил также, что этот документ не имеет шансов быть принятым в 2021 году, хотя уже прошел первое чтение: перед вторым чтением законопроект «уйдет в рассылку» минимум на месяц. Пискарев также не исключил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в России нужда в обоих законопроектах вообще отпадет: напомним, ранее предполагалось, что проверка кодов о наличии антиковидной прививки будет действовать только до июня 2022 года.

Окончательное решение депутаты должны принять на пленарном заседании Госдумы 14 декабря, но, поскольку фракция «Единой России» имеет большинство мандатов парламента, сомневаться в исходе голосования не приходится.

Также на встрече с Татьяной Голиковой депутаты уточнили нюансы, касающиеся получения россиянами сертификатов о перенесенном коронавирусе и оформления QR-кодов для граждан, привившихся от ковида иностранными вакцинами.