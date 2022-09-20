Госдума приняла поправки о введении в УК понятий «мобилизация» и «военное время»

Парламентарии предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен и мародерство

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила внесение поправок в Уголовный кодекс. Предлагается официально ввести понятия «мобилизация» и «военное время», а также обозначить наказание за добровольную сдачу в плен и мародерство, сообщает федеральное издание «Коммерсантъ». Соавтором законопроекта стал депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин.

В ст. 63 УК РФ об обстоятельствах, отягчающих наказание, хотят ввести понятия «мобилизации», «военного положения» и «военного времени». Пока там говорится только об «условиях вооруженного конфликта и военных действий».

Также предлагают создать статьи о добровольной сдаче в плен. При отсутствии признаков госизмены она будет наказываться лишением свободы на срок до десяти лет, указано в поправке.

За мародерство также предлагается ввести статью. Без отягчающих признаков оно повлечет лишение свободы на срок до шести лет.

Россияне, пребывающие в запасе, во время военных сборов будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы, как и контрактники. Такие изменения предлагается внести в ст. 337 УК РФ.