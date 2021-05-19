Госдума приняла поправки «Единой России» о новых социальных выплатах

Введение новых льгот анонсировал в своем послании президент России

В России заработают новые социальные выплаты, направленные на поддержку материнства и детства: соответствующие поправки, разработанные «Единой Россией», приняла в третьем чтении Государственная дума, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.



По данным пресс-службы, речь идет о новых принципах оплаты больничного по уходу за ребенком и материальной помощи беременным женщинам. По словам первого заместителя руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева, до сих пор в России действовал страховой принцип оплаты больничного листа. При стаже родителя до шести месяцев он, выходя на больничный для ухода за детьми, получал только минимальный размер оплаты труда. Шестьдесят процентов заработной платы доставалось людям со стажем до пяти лет, и только начиная с восьми лет трудового стажа больничный полностью возмещал официальный заработок родителей.

«Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные потери для семьи. Новая мера заработает с 1 сентября», — цитируют Андрея Исаева в пресс-службе Госдумы.

Кроме того, с 1 июля начнут получать ежемесячные выплаты женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации — то есть такие, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В среднем, по подсчетам федеральных парламентариев, такое пособие составит 6350 рублей. Андрей Исаев уточняет, что, с учетом практики последних лет, на пособие смогут рассчитывать 630 тысяч женщин.

«Одним из главных нововведений является поддержка беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что называется, в „горячей точке демографии“. И поддержки им фактически никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас», — прокомментировала нововведение председатель движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая.

Наконец, введена поправка, касающаяся пособия на несовершеннолетних детей, которые воспитываются одним родителем или родителем, имеющим судебное решение об уплате алиментов. Средний доход в такой семье не должен превышать регионального прожиточного минимума. Пособие должно помочь примерно 360 тысячам детей по всей России, средний его размер составит 5360 рублей.

Напомним, выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля, Владимир Путин поддержал ряд инициатив, с которыми ранее выступала партия «Единая Россия». Сразу после послания единороссы внесли их на рассмотрение Думы.