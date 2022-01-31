Госдума одобрила законопроект челябинского депутата об онлайн-голосовании

Дмитрий Вяткин подчеркивает, что участие в выборах через Интернет не отменяет традиционных избирательных участков и бюллетеней

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о введении в России единых правил дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Один из авторов, депутат от Челябинской области Дмитрий Вяткин, в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» заверил, что речь идет об альтернативе традиционной форме голосования, а не о введении обязательного участия в выборах только онлайн.



Официально законопроект, внесенный Дмитрием Вяткиным и его коллегой Дмитрием Ламейкиным, называется поправками в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Напомним, электронное голосование практикуется в России уже три года: в 2019 году ДЭГ использовалось на выборах в Московскую городскую думу, в 20-м — во время референдума по поводу поправок в Конституцию, в 2022 году жители семи из 85 регионов России могли в онлайн-режиме принять участие в выборах в Госдуму.

«Дистанционное электронное голосование — это просто альтернатива обычной процедуре волеизъявления граждан, вспомогательная форма для тех, кто не может в силу каких-то причин прийти на участок. Но, как показала практика, из тех, кто зарегистрировался для ДЭГ, в выборах принимают участие более 90 процентов. Анализ выборов последних трех лет показал, что серьезных различий в результатах партий и кандидатов по результатам онлайн- и офлайн-голосования нет», — объяснил Дмитрий Вяткин Первому областному информагентству.

По словам депутата, на сегодня в России используются две системы ДЭГ: первая разработана по заказу правительства Москвы, вторая — программа от ПАО «Ростелеком», она и использовалась в 2020—21 годах. Главное отличие между ними в том, что московская система предполагает возможность переголосования в течение определенного времени. На такой опции в свое время настаивал Московский штаб общественного наблюдения за выборами: общественники опасались, что на предприятиях людей заставят массово выбирать «нужных» кандидатов. Однако Вяткин полагает возможность переголосовать излишней.

«Современная система ДЭГ исключает возможность массово принудить кого-то голосовать определенным образом. В ней каждое действие, начиная от регистрации и заканчивая голосованием, сопровождается высылкой уникального кода-пароля, его надо получать и вводить минимум трижды, вдобавок при регистрации аккаунт гражданина привязывается к определенному устройству, компьютеру или смартфону. Поэтому ситуация, когда, условно говоря, рабочих загнали в кабинет к начальнику и заставили ставить галочки через его компьютер, невозможна технически. А изымать у всех на предприятии смартфоны и голосовать за всех... Согласитесь, шила в мешке не утаишь, информация о таком нарушении обязательно просочилась бы наружу. Неубедительны и сомнения по поводу надежности системы. Вся информация в ней разбита на блоки, ключи для дешифровки находятся у разных людей, сама программа защищена 124-битным кодом и практически абсолютно устойчива к взлому. Единственная успешная попытка взлома этой программы была в 2019 году, хакерам-тестировщикам удалось обойти защиту одной из промежуточных версий программы. С тех пор и эта лазейка, конечно, перекрыта», — рассказал Дмитрий Вяткин.

Тем не менее повсеместно система вводиться не будет. Поправки Вяткина и Ламейкина предусматривают: решение об использовании ДЭГ на выборах регионального уровня будут принимать избирательные комиссии субъектов Федерации. Уводить ли в онлайн голосование федерального значения (например выборы президента в 2024 году) — тоже должны определять сами субъекты, но через согласование с Центризбиркомом. Так, по данным заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, озвученным им на обсуждении законопроекта, в 2022 году только шесть регионов изъявили желание попробовать на своих выборных компаниях электронную новинку.

Дмитрий Вяткин также сообщил Первому областному информагентству, что в течение ближайшего месяца в законопроект могут вноситься поправки. Во втором чтение «закон о ДЭГ» будет рассмотрен депутатами Госдумы уже в марте 2022 года.