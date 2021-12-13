Госдума одобрила пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов

Соответствующие поправки в УК РФ пройдут первое чтение 21 декабря

Члены комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству одобрили предложенные депутатами Думы Алексеем Хинштейном и Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Турчаком предложения ужесточить наказание для педофилов. В случае принятия такого закона наказанием для повторно совершивших преступление против детей преступников может стать смертная казнь, сообщает пресс-служба российского парламента.



Как ранее сообщало Первое областное информагентство, законопроект о поправках в Уголовный кодекс был внесен на рассмотрение думцев в сентябре 2021 года. Как следует из материалов сайта Думы, он уже прошел первое чтение. Речь идет об ужесточении наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Действующие санкции статей 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера») предусматривали наказание только за насилие над детьми младше 14 лет или за повторное преступление такого рода. Турчак, Хинштейн и Крашенинников предлагают распространить возможность пожизненного заключения на рецидивистов, надругавшихся над детьми старше 14 лет. Кроме того, пожизненное можно будет получить за групповое нападение или за надругательство, совмещенное с каким-то еще тяжким преступлением.

Расследование подобных преступлений по-прежнему будет находиться в ведении сотрудников Следственного комитета РФ, уголовные дела будут рассматриваться федеральными судами.

Напомним, проблема нападений на детей регулярно вызывает в обществе мощный резонанс, вплоть до требований отменить для педофилов мораторий на смертную казнь. Первое областное информагентство ранее публиковало советы психолога, как обезопасить ребенка от нападения преступника или просто психического шока от, например, столкновения с эксгибиционистом.

Как сообщил Первому областному информагентству депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, поправки в УК будут рассмотрены на пленарном заседании парламента 21 декабря. Вяткин не исключает, что, в случае поступления соответствующего предложения, закоопроект может быть рассмотрен сразу в нескольких чтениях.