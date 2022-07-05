Госдума обязала органы власти завести странички в соцсетях

﻿По оценке специалистов АНО «Диалог регионы», нововведение приведет к появлению порядка 150 тысяч новых пабликов

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, обязывающий органы власти всех уровней создавать и вести в социальных сетях и мессенджерах официальные страницы. Обзавестись пабликами чиновники должны к 1 декабря 2022 года. Как сообщает пресс-служба парламента, это должно облегчить доступ граждан к актуальной информации.



Напомним, ранее органы власти должны были вести только сайты. Но, поскольку большинство граждан привыкли получать информацию из соцсетей или мессенджеров, законодатели решили пойти навстречу населению и заставили госструктуры «пойти в народ».

Многие органы власти и без того давно уже присутствуют в соцсетях. Так, в Челябинской области, по информации Центра управления регионом (ЦУР), свои официальные страницы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» ведут все администрации муниципалитетов, 70 процентов областных ведомств. Многие имеют и телеграм-каналы. К числу самых популярных можно отнести тг-каналы правительства области (5672 подписчика), Минздрава (2198 подписчиков). В соцсетях аудитория еще шире.

«Страницы муниципалитетов и министерств в социальных сетях сегодня наращивают свою аудиторию. Южноуральцы активно подписываются на эти паблики. Для граждан представленность госорганов в соцмедиа удобна: они могут оперативно получать информацию о социально значимых событиях, работе органов власти или важных региональных нововведениях. Также эти паблики стали новым каналом коммуникации граждан и власти. Теперь задать свои вопросы южноуральцам стало проще — они просто могут написать на странице необходимого органа и там же в течение короткого времени получить ответ», — комментирует руководитель Центра управления регионом Челябинской области Артур Фахрутдинов.

По данным АНО «Диалог Регионы», всего в России сегодня работают 72 тысячи госпабликов с общей аудиторией 47 миллионов человек. Еще 150 тысяч учреждений должны к зиме озаботиться созданием своих страниц.

«Разработанные нами предложения были учтены при составлении законопроекта. В частности, эксперты предложили размещать в госпабликах не только официальную информацию. Это позволит готовить и публиковать неформальный, полезный, интерактивный и даже развлекательный контент. Например, в паблике города можно провести викторину на знание истории», — отмечает заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.