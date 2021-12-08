Госдума на год продлила заморозку накопительной пенсии

Законопроект принят в третьем чтении на очередном пленарном заседании парламента

8 декабря на пленарном заседании Государственной думы РФ в третьем, окончательном чтении был принят законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Как следует из материалов видеотрансляции заседания, взносы работодателей по-прежнему будут направляться в страховую часть пенсий.



О сути законопроекта докладывала депутат ГД Светлана Бессараб.

«Предваряя вполне справедливое возмущение наших коллег из других фракций, могу отметить, что, действительно, внося предложение о заморозке накопительной части пенсий семь лет назад, правительство не предполагало, что это будет не заморозка, а „вечная мерзлота“. И вместе с тем сегодня формирование полного размера на лицевом счете застрахованных лиц позволяет, особенно низкооплачиваемым работникам, сформировать страховую пенсию по старости к установленному возрасту выхода на пенсию. Мы понимаем, что не можем отказаться от накопительной части пенсии, мы должны ее сохранить. Но вместе с тем напоминаем правительству РФ о необходимости достойного пенсионного продукта для внесения его на рассмотрение Государственной думой», — заявила Светлана Викторовна.

Напомним, впервые заморозка, как временная мера, была введена в 2014 году, предполагалось, что действие этого инструмента будет закончено в 2023-м. С момента принятия этого решения все взносы, которые которые работодатели россиян направляют за своих сотрудников в ПФР, идут в страховую часть пенсий.

За принятие нового срока проголосовали 324 депутата, 96 парламентариев высказались против.