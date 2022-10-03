Госдума единогласно приняла законы о присоединении к России четырех новых регионов

Одновременно парламент принял решение о формировании четырех новых субъектов РФ

Депутаты Госдумы 3 октября единогласно одобрили проекты внесенных президентом РФ Владимиром Путиным законов о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Теперь аналогичный шаг должен сделать Совет Федерации, передает корреспондент Первого областного информагентства.



«Сегодня всё заседание посвящено судьбоносным решениям, о которых вы все знаете, — исключительно вопросу о вхождении новых территорий в состав РФ», — заявил, открывая заседание, председатель ГД Вячеслав Володин.

По каждой из четырех новых территорий в нижнюю палату российского парламента было внесено по два законопроекта, депутаты должны были утвердить вопросы принятия республик и областей в состав Российской Федерации и образование новых субъектов. Официальным представителем президента на историческом пленарном заседании стал министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатого в 2014 году присоединением Крыма и Севастополя. Тогда мы спасли население от смертельных угроз от майданной власти Украины. Эти восемь лет ничему не научили киевский режим, который попрал все международные договоренности. Киев восемь лет целенаправленно разрушал гражданскую инфраструктуру ДНР и ЛНР, отрезал жителей от пособий, пенсий, зарплат, лишил элементарных гражданских прав. На Украине приняты законы, поощряющие теорию и практику нацизма. Теперь наступил момент истины. Мы реагируем не на выдуманные угрозы, мы защищаем свои границы и народ от реального геноцида. США подчинили весь Запад, мобилизовав его для превращения Украины в инструмент войны против России», — заявил Сергей Лавров.

Подводя итоги голосования, Вячеслав Володин отметил, что очень редко депутаты разных фракций проявляют такое единодушие.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы четырех регионов подписали соответствующие договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав Российской Федерации. 2 октября договоры признал законными Конституционный суд РФ.