Город Южноуральск показывает самую высокую явку на выборах губернатора

Здесь до участков добрались почти две трети избирателей

Почти 730 тысяч южноуральцев уже проголосовали на выборах губернатора к полудню второго выборного дня. Это треть всех избирателей, проживающих в Челябинской области, рассказал заместитель председателя избирательной комиссии региона Артем Миронов.

«На 12 часов 8 сентября явка составила 30,23%, это в абсолютном выражении 727 тысяч 711 избирателей. Это те, кто пришли на избирательные участки. Также у нас проводится дистанционное выборное голосование, где явка на сегодняшний момент составляет 84% тех, кто предварительно зарегистрировался», — говорит он.

Наилучший результат по явке к этому часу демонстрирует Южнуральский городской округ — 58,12%. Также в лидерах Сатка, Нагайбак, Кизильский район, Куса, Кунашак и Октябрьский район.

«В аутсайдерах, если так можно сказать, традиционно город Челябинск, всегда он демонстрирует у нас, к сожалению, невысокую явку. И самый низкий процент — 13,8 — показывает Центральный район», — добавил Артем Миронов.

Он отметил, что за истекший период серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено.

Напомним, круглосуточное наблюдение за ходом выборов обеспечивает в том числе видеостена в ЦОНе.