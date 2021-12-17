Главы муниципалитетов Челябинской области — о новой реформе местного самоуправления

Сейчас законопроект находится на рассмотрении Госдумы

Новый законопроект о местном самоуправлении, который находится на рассмотрении Госдумы, сейчас широко обсуждается. Свое мнение по нововведениям, которые предлагает документ, высказали некоторые главы муниципальных образований Челябинской области. Ведь эти изменения коснутся их напрямую.

«Законопроект о местном самоуправлении предполагает упростить жизнь людям. Сделать для них понятную, прозрачную модель муниципальной власти. Максимально повысить эффективность решения вопросов местного значения. Чтобы при обращении в орган местного самоуправления у людей не возникало вопросов „чьи это полномочия“ — главы поселения или главы района. Теперь это единая система: куда бы житель ни пришел, эта власть, эта система должна работать в интересах человека. И вопросы должны решаться легче, проще, быстрее», — уверен глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Согласно документу, единая администрация муниципалитета отвечает за всю территорию округа или района. Одноуровневая система местного самоуправления делает невозможным переваливание ответственности с одной администрации на другую. Это позволит избежать дублирования функций — не будет «бесхозных» дорог, объектов инфраструктуры и территорий внутри муниципалитета.

«На мой взгляд, двухуровневая система усложняет жизнь людям. Город тянет на себя, а район — на себя. Простому человеку — например Александру Петровичу — все равно, по какой дороге он ездит, главное, чтобы она была отремонтирована. Такой подход мешает развитию того или иного округа. Уход от двухуровневой системы позволит оперативнее принимать решения, повысит ответственность власти», — считает глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Жители населенных пунктов будут знать, кто несет ответственность за ту или иную проблему или ситуацию — из администрации городского округа или муниципального района.

«Новый федеральный закон повысит ответственность глав и депутатов перед жителями и обеспечит единство публичной власти сближением статуса руководителей различных уровней власти. Постепенный переход к новой системе позволит избежать потрясений и паралича органов местного самоуправления: основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года, а одноуровневая организация будет вводиться в течение шести лет — до 1 января 2028 года», — отметил глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

Напомним, Госдума рассмотрит новый законопроект о местном самоуправлении, который внесли председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Разбираемся, какие изменения законопроект внесет в работу региональной власти и органов местного самоуправления.