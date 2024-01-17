Главы Челябинской области принимают участие в форуме «Малая родина — сила России»

На 35 площадках выступили 250 экспертов

Главы городов и районов Челябинской области в эти дни работают на форуме «Малая родина — сила России» на площадках ВДНХ. В Центре управления регионом рассказали, что этот форум стал одним из самых масштабных: он собрал более 7,5 тысячи представителей муниципалитетов из 89 регионов страны.

Всего от Южного Урала в нем работают 138 глав. Форум впервые организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления специально по поручению президента Владимира Путина.

Делегацию Челябинской области возглавил заместитель губернатора Анатолий Векшин.

«В этом году обсуждения на форуме проходили по трем основным тематическим направлениям: „Сила в традициях“, „Сила в людях“, „Сила в развитии“ — с целью объединить муниципальное сообщество России, а также повысить престиж муниципальной службы в России на основе единых ценностей служения обществу и государству», — рассказали в Центре управления регионом.

Только за один день на 35 площадках выступили более 250 экспертов: представители федеральных ведомств, крупных отечественных корпораций и общественных институтов. В течение дня прошло 64 деловых события: 3 панельные дискуссии, 32 круглых стола, 24 лекции и многое другое. Также состоялась презентация 5 проектов ВАРМСУ, одним из которых является цифровой портал «Муниципалитеты.рф».

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти, поэтому их главная миссия заключается в служении на благо государства и его общества.

В рамках форума прошла и церемония награждения лауреатов и победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Участников конкурса и победителей специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» приветствовал президент Владимир Путин.

«Стойкость, самоотверженность проявляют муниципальные служащие наших регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий: часто работают под обстрелами, помогают старикам, детям, односельчанам и землякам, рискуя собой. И конечно, отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии — это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не сможет сломить.

Хочу поблагодарить всех, коллег по всей нашей огромной стране, кто на местном, муниципальном уровне помогает бойцам на передовой, с вниманием, заботой поддерживает семьи наших военнослужащих. Это важнейшая общенациональная задача, имеющая огромное нравственное значение. И безусловно, ключ к ее решению в том, чтобы видеть конкретные нужды наших героев, ветеранов, оперативно и чутко на все это реагировать»,

— отметил глава государства.