Главы Челябинска и Магнитогорска вошли в избирательный штаб «Единой России»

Наталья Котова и Сергей Бердников будут контролировать выполнение решений штаба на своих территориях

В отделении партии «Единая Россия» определились с руководством областного избирательного штаба, который будет руководить действиями единороссов во время кампании в Госдуму. Основные кураторы предвыборной кампании утверждены 19 февраля на заседании президиума реготделения ЕР.



Как сообщил Первому областному информагентству первый заместитель секретаря реготделения Анатолий Векшин, избирательный штаб возглавит он сам. Главы крупнейших городов области — Наталья Котова и Сергей Бердников — вошли в штаб как заместители Векшина. Они будут отвечать за претворение в жизнь решений штаба в Челябинске и Магнитогорске. Штаб партии будет единым, но кроме него на своих избирательных округах будут работать штабы кандидатов-одномандатников.