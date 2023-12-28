Главврач Антон Рыжий привел семью «помочь Путину»

Отец шестерых детей, Рыжий не понаслышке знает о важности формирования семейных традиций

В челябинском ТРК «Фокус» каждый день с 15 до 19 часов работает промостойка, где все желающие могут поставить подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах. Накануне к ней подошла большая семья главврача детской поликлиники № 8, кандидата медицинских наук Антона Рыжего.





Он рассказал, что побеседовал с детьми заранее, объяснил, почему и для чего они это делают.

«Мы пришли, чтобы сделать две классные вещи: купить подарки и поддержать нашего президента. Накануне я сказал детям, что пойдем помогать Путину. Все притихли. Зачем ему помогать? Объяснил, что даже самому сильному и мудрому человеку нужна иногда поддержка и помощь. Тут все оживились. Согласились. Папе они тоже помогают мыть посуду и все время чинить то, что сломалось», — улыбается доктор Рыжий.





По его мнению, такое, казалось бы, небольшое дело, как прийти и поставить свою подпись, — это свидетельство взрослости и осознанности.





«Это осознание важности себя, своей роли в истории нашей страны и принятии ключевых решений. Дети чаще всего плывут по течению. Взрослые, умные, осознанные люди делают выбор и отвечают за него. Я здесь, чтобы разделить эту ответственность — за судьбу страны и будущее своей семьи, своих детей и свое лично», — добавил Антон Рыжий.





Позже в личном телеграм-канале он добавил, что поход в ТРК завершился семейным ужином.

«Результат: подписи за выдвижение В. В. Путина. Семейный ужин. Подарочки. Так формируются семейные традиции!»