Главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова выдвинули на должность вице-премьера

Его кандидатуру внес в Государственную думу председатель правительства Михаил Мишустин



Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру на пост вице-премьера. Заместителем председателя правительства Мишустин предложил сделать Дениса Мантурова — уже действующего министра промышленности и торговли. Об этом в пресс-службе кабмина РФ сообщили сегодня, 12 июля.

Ранее президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров с 10 до 11 человек. Соответствующий документ опубликован 12 июля на официальном интернет-портале правовой информации. В указе сказано, что один из вице-премьеров должен быть министром промышленности и торговли РФ.

Сейчас правительству РФ поручено привести другие нормативные акты в соответствии с новым указом. Напомним, что изначально при формировании кабмина в январе 2020 в нем было 9 вице-премьеров.