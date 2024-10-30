Главой Сатки единогласно переизбран Александр Глазков

Он официально вступит в должность 1 ноября

В Сатке состоялся заключительный этап выборов главы Саткинского муниципального округа. На пост претендовали двое: действующий глава Саткинского муниципального района Александр Глазков и директор ООО «КомСервис» Михаил Итальев.

По итогам рассмотрения программ кандидатов депутаты местного Собрания единогласно отдали предпочтение Глазкову, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сообщается, что основные тезисы предвыборной программы победителя были направлены на решение актуальных проблем округа. Так, в числе первоочередных задач он обозначил развитие инфраструктуры, реализацию проектов, направленных на улучшение транспортной доступности, строительство новых дорог и создание комфортных условий для жизни и работы, поддержку участников и ветеранов специальной военной операции и их семей; переселение граждан из аварийного жилья и в целом улучшение качества жизни населения.

После объявления результатов выборов Александр Глазков выразил благодарность всем, кто поддержал его кандидатуру. Отметил, что осознает ответственность за дальнейшее развитие муниципалитета, и высказал уверенность, что Саткинский округ, как преемник Саткинского района, должен оставаться в авангарде всех позитивных преобразований.

Добавим, официально Глазков вступит в должность 1 ноября.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в отставку досрочно ушла глава Коркинского округа Наталья Лощинина.