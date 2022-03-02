Главой Катав-Ивановска стал выходец из МВД

2 марта депутаты Катав-Ивановска выбрали нового мэра

Завершен конкурс на соискание должности главы Катав-Ивановского городского округа. До финала дошли четыре кандидата, но один из них в последний момент снял свою кандидатуру, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района.



В конкурсе участвовали ветеран МВД, сотрудник одного из коммерческих предприятий города Андрей Елисеев, действующий глава города Иван Норко, предприниматели Алексей Воробьев и Андрей Нефедов. Воробьев снял свою кандидатуру. 11 из 16 депутатов Катав-Ивановского городского собрания проголосовали за Елисеева, подтвердили Первому областному информагентству в пресс-службе райадминистрации.

Новый глава вступит в должность 30 марта, когда у Ивана Норко закончится срок полномочий.