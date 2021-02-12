Сегодня депутаты совета Карталинского городского поселения избрали мэра. Им стал Владимир Верета, ранее работавший главой Сухореченского сельского поселения. Его предшественник Станислав Марковский перешел по собственному желанию с должности мэра инженером в муниципальное предприятие «Спецстрой». Перед голосованием Владимир Верета не скрывал своей уверенности в победе.
«Главная моя цель — навести порядок. Возможно, это звучит пафосно, но, думаю, тут не нужны большие финансовые вливания. Должна четко работать административная комиссия, так как людей нужно приучать к порядку. В этом году мы обновим стелу на въезде, отремонтируем дорогу. Карталы должны быть городом, а не аулом», — прокомментировал Владимир Верета свои планы градоначальника.
До сегодняшнего дня он являлся действующим депутатом районного собрания. Теперь в депутатский корпус состоятся довыборы.