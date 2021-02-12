Главой Карталов избран Владимир Верета

До сегодняшнего дня он был депутатом районного собрания





Сегодня депутаты совета Карталинского городского поселения избрали мэра. Им стал Владимир Верета, ранее работавший главой Сухореченского сельского поселения. Его предшественник Станислав Марковский перешел по собственному желанию с должности мэра инженером в муниципальное предприятие «Спецстрой». Перед голосованием Владимир Верета не скрывал своей уверенности в победе.

«Главная моя цель — навести порядок. Возможно, это звучит пафосно, но, думаю, тут не нужны большие финансовые вливания. Должна четко работать административная комиссия, так как людей нужно приучать к порядку. В этом году мы обновим стелу на въезде, отремонтируем дорогу. Карталы должны быть городом, а не аулом», — прокомментировал Владимир Верета свои планы градоначальника.

До сегодняшнего дня он являлся действующим депутатом районного собрания. Теперь в депутатский корпус состоятся довыборы.