Главой челябинской «Рублевки» остался Евгений Ваганов

За руководителя Сосновского района проголосовали все депутаты муниципального собрания

Евгений Ваганов останется главой Сосновского района на следующие пять лет. Такое решение сегодня, 15 декабря, приняли депутаты райсобрания, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.



По информации пресс-службы, 21 депутат, присутствовавший на посвященном выборам главы заседании, проголосовал за Евгения Ваганова, чей срок полномочий истекал на днях. Его конкуренты, также прошедшие в финал конкурса на соискание должности главы района, не получили ни одного голоса.

Как ранее сообщало Первое областное информагентство, в декабре в трех муниципалитетах Челябинской области прошли конкурсы по выбору глав. Во всех трех случаях (Увельский, Саткинский, Сосновский районы) на местах остались действующие руководители.