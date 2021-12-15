Евгений Ваганов останется главой Сосновского района на следующие пять лет. Такое решение сегодня, 15 декабря, приняли депутаты райсобрания, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.
По информации пресс-службы, 21 депутат, присутствовавший на посвященном выборам главы заседании, проголосовал за Евгения Ваганова, чей срок полномочий истекал на днях. Его конкуренты, также прошедшие в финал конкурса на соискание должности главы района, не получили ни одного голоса.
Как ранее сообщало Первое областное информагентство, в декабре в трех муниципалитетах Челябинской области прошли конкурсы по выбору глав. Во всех трех случаях (Увельский, Саткинский, Сосновский районы) на местах остались действующие руководители.