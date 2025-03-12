Главой Чебаркуля избран Михаил Панарин

Ранее он занимал должность замглавы города по общим вопросам

Депутаты Чебаркульского округа накануне, 11 марта, избрали нового главу. Им стал Миахил Панарин, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Депутаты Собрания депутатов рассмотрели две кандидатуры: Александра Никулина и Михаила Панарина. В результате открытого голосования все 20 присутствующих депутатов единогласно выразили доверие Михаилу Викторовичу Панарину, который стал новоизбранным главой округа»,— уточнили в администрации.

Сообщается, что Михаил Панарин намерен активно взаимодействовать с населением, а важным направлением его работы станет реализация совместных проектов, ориентированных на улучшение качества жизни в округе.

Напомним, в начале февраля Светлана Виноградова, которая занимала пост главы округа с декабря 2020 года, написала заявление об уходе по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы назначили Михаила Панарина, который был замглавы по общим вопросам. Также в феврале был объявлен конкурс по выбору нового мэра, на должность претендовали четыре человека: Михаил Панарин, начальник управления образования Оксана Шалимова, начальник управления ФКиС Александр Никулин и депутат Станислав Торопов. Лидерами итогового тестирования стали Михаил Панарин и Александр Никулин. Остальные выбыли из предвыборной гонки.