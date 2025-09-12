В Челябинской области, как и во многих регионах страны, проходят выборы. Сегодня, 12 сентября, избирательные участки распахнули свои двери. Одним из первых выполнить гражданский долг на избирательный участок пришел Ринат хаджи-хазрат Раев.
Главный муфтий УрФО, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской области Ринат хаджи-хазрат Раев традиционно голосует в ближайшей школе на Северо-Западе. Участок 576 организован в здании школы № 36.
«Участие в выборах — это наш общий гражданский долг! Призываю земляков также проявить свою гражданскую позицию», — пояснил священнослужитель.
Напомним, с 12 по 14 сентября в Челябинской области проходит трехдневное голосование на выборах депутатов Законодательного собрания региона и в органы местного самоуправления.
