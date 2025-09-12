Главный муфтий УрФО проголосовал в Челябинске

Ринат Раев одним из первых отдал свой голос

«Участие в выборах — это наш общий гражданский долг! Призываю земляков также проявить свою гражданскую позицию»,

— пояснил священнослужитель.