Главный эколог Сосновского района Эмиль Валеев стал заместителем главы по ЖКХ

Его предшественник Виталий Голованов ушел в РЖД

В администрации Сосновского района — кадровые перестановки. С сегодняшнего дня, 14 марта, заместителем главы муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства трудится Эмиль Валеев. Он уже успел провести первое совещание с руководителями сельских поселений и управляющих компаний, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе районной администрации.



По данным на сайте районной администрации, Эмиль Валеев ранее занимал пост начальника отдела экологии, еще до того был депутатом муниципального представительного органа.

Его предшественник Виталий Голованов в 2006—2011 годах возглавлял коммунальное предприятие «ДомСервис» в Долгодеревенском, затем 11 лет проработал в должности замглавы района по ЖКХ. Уволившись, он перешел на работу в структуры Российских железных дорог.