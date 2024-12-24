Главное контрольное управление Челябинской области временно возглавил Павел Перебатов

Подписано соответствующее постановление

Возглавлять Главное контрольное управление Челябинской области до назначения начальника будет первый замначальника ведомства Павел Перебатов. Документ об этом размещен на портале официальной правовой информации.

«Возложить исполнение обязанностей начальника на Павла Перебатова без освобождения от основных обязанностей по замещаемой должности, с его согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности начальника»,— говорится в постановлении.

Павел Перебатов является первым заместителем начальника ГКУ региона с декабря 2020 года. Ранее он работал в Главном экспертном управлении Челябинской области, руководил различными коммерческими предприятиями и проходил службу в полиции.

Напомним, ранее Главное контрольное управление региона возглавлял Дмитрий Агеев. В середине декабря он оставил должность, а накануне был назначен заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям.