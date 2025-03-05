Полномочия Главного контрольного управления Челябинской области переданы министерству финансов региона. Сегодня об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, поручив главе ведомства Ивану Родионову курировать работу в сфере внутреннего государственного финансового контроля.
Глава региона уже подписал постановление, подразумевающее реорганизацию ревизионных органов.
«Установить, что министерство финансов Челябинской области является правопреемником прав и обязанностей Главного контрольного управления», — говорится в документе.
Сотрудники ГКУ перейдут на работу в Минфин.