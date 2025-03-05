Главное контрольное управление Челябинской области станет подразделением Минфина

Постановление, подразумевающее реорганизацию органов финконтроля, подписал губернатор

Полномочия Главного контрольного управления Челябинской области переданы министерству финансов региона. Сегодня об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, поручив главе ведомства Ивану Родионову курировать работу в сфере внутреннего государственного финансового контроля.

Глава региона уже подписал постановление, подразумевающее реорганизацию ревизионных органов.

«Установить, что министерство финансов Челябинской области является правопреемником прав и обязанностей Главного контрольного управления», — говорится в документе.

Сотрудники ГКУ перейдут на работу в Минфин.