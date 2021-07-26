Глава Юрюзани Юрий Бобылев ушел в отставку по собственному желанию

Город временно возглавил депутат Алексей Добровольский

В Катав-Ивановском районе — изменения в административном аппарате. Свой пост покинул глава Юрюзани Юрий Бобылев. Его обязанности временно исполняет депутат горсобрания Алексей Добровольский, сообщили в администрации района.

Юрий Бобылев работал главой Юрюзани с 2018 года. Тогда он пришел на смену ушедшему в отставку после депутатского давления в 2017 году Сергею Замятину.

Бобылев должен был работать главой до 2023 года, однако уже в конце июня написал заявление об уходе. В администрации Катав-Ивановского района добавили, что временно исполнять обязанности главы будет депутат горсобрания Алексей Добровольский. Представителю законодательной власти придется работать местным мэром, поскольку ранее пост покинул и заместитель главы Юрюзанского сельского поселения.