Глава Увельского района сохранил свой пост

Местные депутаты оставили Сергея Рослова командовать муниципалитетом на ближайшие пять лет

7 декабря депутаты Увельского районного собрания выбрали главу муниципалитета. Обновления не произошло: руководителем остался Сергей Рослов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Увельского района.



По данным пресс-службы, депутаты единогласно выбрали Сергея Рослова, таким образом, он остается главой муниципалитета на второй срок.

«Сегодня 19 депутатов из 19 проголосовали за достойного кандидата. Мы увидели и услышали программу развития района на пять лет. Расставлены были приоритетные задачи: в первую очередь — строительство жилья, дороги, благоустройство, развитие сельского хозяйства, инвестиционные проекты. Я всегда считал и считаю, что Увельский район — один из лучших в Челябинской области по всем показателям — и в спорте, и в образовании, и в развитии промышленности. Командная работа, уверен, принесет результаты и плоды», — заявил начальник управления внутренней политики Челябинской области Виталий Шиков, состоявший в конкурсной комиссии от регионального правительства.



Как сообщало Первое областное информагентство, в декабре 2021 года истекает срок полномочий у глав трех муниципалитетов Челябинской области. Кроме Сергея Рослова за свои посты борются Александр Глазков (Саткинский район) и Евгений Ваганов (Сосновский район). Конкуренция на конкурсах невелика: в Сосновском районе у действующего главы два соперника, в Увельском и Саткинском — по одному. С Сергеем Рословым соревновался его подчиненный, начальник местного отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Анатолий Кожемяко.

Сергей Рослов впервые возглавил Увельский район в 2016 году. После объявления конкурса осенью 2021 года его кандидатура была согласована с губернатором Челябинской области.