Глава Трехгорного Евгений Сычев уходит в отставку

Последний день руководителя на посту — 9 июня

Глава Трехгорного Евгений Сычев заявил о переходе на другое место службы. Об этом в среду, 11 мая, он сообщил на своей странице в соцсети и подтвердил информацию в разговоре с ИА «Первое областное».

«Решение непростое, но обдуманное и взвешенное. Принято оно во взаимодействии с командой „Росатома“ и Приборостроительного завода, вместе с которой мы работали все эти годы. На посту главы остаюсь до 9 июня, затем предстоит работа в должности советника генерального директора ФГУП „ПСЗ“ по взаимодействию с органами власти», — сообщил Евгений Сычев.

После отставки Сычев будет курировать работу межведомственных штабов, реализацию наиболее важных городских проектов и другие ответственные направления. Он поблагодарил всех, с кем тесно сотрудничал все эти годы, за работу и взаимопонимание и подчеркнул, что это взаимодействие продолжится.

В ходе внеочередной сессии собрания депутатов Евгению Сычеву вручили благодарность за службу.

Евгений Сычев родился 2 июня 1964 года в поселке Уральский Нытвенского района Пермской области. Закончил Пермское Высшее военное командно-инженерное училище РВСН, квалификация «инженер-электромеханик».

В 2013 году был отмечен благодарностью президента России за личный вклад в укреплении обороноспособности страны. С 2013 года возглавил Федерацию хоккея города Трехгорного. Женат, воспитывает двух дочерей и сына.