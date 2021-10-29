Глава Снежинска сделал QR‑коды обязательными для въезда в ЗАТО

Местные власти сочли эпидситуацию слишком напряженной

С 30 октября для въезда в закрытый город Снежинск в дополнение к оформленному пропуску, паспорту и другим документам необходимо предъявлять QR-код. Соответствующее постановление сегодня, 29 октября, подписал глава города Игорь Сапрыкин.



«В связи с высоким темпом прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Снежинского городского округа, достигшего по совокупному населению на 26.10.2021 29,5%», — объясняет причину ужесточения правил документ.





Новые правила, как пояснили Первому областному информагентству в пресс-службе Снежинска, касаются только приезжих: зарегистрированные горожане могут покидать город и возвращаться без пропусков. Темпы заболеваемости в ЗАТО действительно высоки: по данным регионального управления ФМБА России, за неполную текущую неделю (25—28 октября) заболели ковидом 254 жителя «запретки». Привиты 17,3 тысячи горожан, ревакцинацию прошли лишь чуть более тысячи человек.

В качестве дополнительного документа на пропускных пунктах Снежинска будут требовать либо сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании с QR-кодом, либо справку о медотводе. Требования не распространяются на несовершеннолетних.

Другие ЗАТО Челябинской области — Озерск и Трехгорный — пока ограничений на въезд не вводят.