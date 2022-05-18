Глава Ростуризма рассказала Яне Лантратовой о поддержке уральского туризма

Ростуризм в рамках «Большого Урала» проанализирует туробъекты Челябинской области за федеральный счет

В рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Челябинской области стоит рассчитывать на помощь агентства «Ростуризм» прежде всего в виде экспертной поддержки. Такого ответа добилась от главы Ростуризма депутат Госдумы Яна Лантратова.



18 мая в Госдуме РФ прошел «правительственный час» с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Догузова рассказала парламентариям о работе агентства над развитием внутреннего туризма. В числе прочего речь зашла о создании туристических макрорегионов. Напомним, вместе с западными и северными соседями — Башкортостаном, Пермским краем, Тюменской и Свердловской областями — Челябинская область войдет в кластер «Большой Урал». Подробности у руководителя федерального агентства уточнила депутат ГД от Челябинской области Яна Лантратова.

«Создание макрорегиона даст мощный импульс к продвижению регионов на рынке туристических услуг. Челябинская область уже укрепила свои позиции — заняла 14-е место в рамках национального проекта. Правительством уже сейчас разрабатываются мастер-планы туристических территорий, нашей гордости — Аркаима, Тургояка и других. На сегодня известно, что пятистороннее соглашение между вашим агентством и правительствами регионов готово к подписанию. Но на какие возможности федеральной поддержки мы можем рассчитывать? Что дает объединение в макрорегионы?» — осведомилась Лантратова.

Зарина Догузова прежде всего напомнила, что системным планированием в сфере туризма в России не занимались с советских времен. Между тем агентство ставит задачу добиться от развития туризма для каждого субъекта Федерации мультипликативного эффекта, что благотворно скажется на экономике.

«Мы максимально анализируем сильные и слабые стороны каждого региона, нужно подчеркивать его уникальность и за счет этого усиливать экономический эффект. Просчитываем туристические потоки, максимальную нагрузку на территорию, на экологию, смотрим, какие площадки больше всего подходят под развитие туризма: может быть, где-то лучше сосредоточиться на другой отрасли экономики. Выявляем те территории, где для максимального экономического эффекта для региона нужно именно развивать туризм, а не строить завод. Весь глубокий анализ, которого до сих пор не было, делаем за счет федерального бюджета. Работа емкая, она занимает около года, в нее вовлечены практически все министерства», — ответила Догузова.

Глава Ростуризма также подтвердила, что соглашение между губернаторами и агентством о работе в рамках «Большого Урала» будет подписано на Петербургском экономическом форуме.