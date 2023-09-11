Глава района в Челябинской области потребовал от местных руководителей работать без выходных

Так чиновники должны оперативнее решить накопившиеся проблемы жителей

Руководство Нагайбакского района Челябинской области должно работать без отпусков и выходных, но быстро решить накопившиеся проблемы жителей. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил глава района Егор Тимофеев на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе администрации.

Егор Тимофеев отметил, что в последнее время поступает много жалоб от жителей. Люди недовольны протекающей кровлей многоэтажек, размытыми из-за дождя дорогами и другими локальными проблемами. Однако уже несколько месяцев проблемы не решаются, а люди не получают ответов на вопросы.

«Сколько времени уже не можем добиться грейдирования дороги до поселка Александро-Невский, уже месяц не можем закопать яму на улице Механизаторов. Значит, надо предъявлять претензии к подрядчикам и штрафовать их за невыполнение обязательств», — обратился к подчиненным глава района.

Егор Тимофеев добавил, что руководители в районных ведомствах должны работать без отпусков и выходных, но решить накопившиеся проблемы.

Напомним, глава Нагайбакского района приступил к своим обязанностям в мае этого года. Егор Тимофеев сменил предыдущего главу Ивана Сурменева после того, как он добровольно покинул свой пост.