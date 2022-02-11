Глава РАН Александр Сергеев и полпред Владимир Якушев осмотрели новое жилье для уральских ученых

Руководитель Российской академии наук побывал с рабочим визитом на объектах Уральского научно-образовательного центра

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с главой Российской академии наук Александром Сергеевым, передает пресс-служба полпредства. Московский гость обсудил с Якушевым планы по развитию научного сектора на Урале и осмотрел новые объекты в Екатеринбурге — школу и жилой дом, часть квартир в котором предназначена для молодых ученых.



На встрече полпред рассказал руководителю РАН о работе регионов округа, организованной на базе двух НОЦ, научно-образовательных центров, Уральского и Западно-Сибирского. Часть проектов должны быть завершены уже в этом году. Напомним, предприятия и вузы Челябинской области также участвуют в совместных разработках Уральского межрегионального НОЦ. В числе основных проектов от Челябинской области — создание высокотехнологичного производства семейства транспортных средств «Арктический автобус», разработка и постановка на высокотехнологичное производство систем управления комплексным транзисторным преобразователем и прорывной проект двигательной установки и системы управления с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с многоразовой ракетой-носителем.

«Перед российской наукой стоят серьезные вызовы. Это защита от новых инфекций и предотвращение биологических угроз. Противодействие негативным изменениям климата, внедрение „зеленых“ технологий в энергетике. Создание и развитие отечественной производственной базы и инфраструктуры. Уральский федеральный округ обладает всеми возможностями для реализации проектов российского и мирового уровней. Наука Урала способна удовлетворить запросы реального сектора экономики. Самое главное, чтобы наработки ученых находили отражение в новейших технологиях, в которых нуждается наша промышленность», — заявил Владимир Якушев на встрече с президентом РАН.

Александр Сергеев в свою очередь отметил, что именно на Урале лучше, чем в других федеральных округах, ситуация с обеспечением жильем молодых ученых, а значит, и с привлечением молодых и перспективных кадров. Действительно, по данным пресс-службы полпредства, Уральское отделение РАН сопровождает инвестконтракты по строительству жилья для своих сотрудников в микрорайоне Академический Екатеринбурга. Заканчивается возведение 19-этажного дома на улице Вонсовского — часть квартир в нем тоже отдана ученым. Позже будут построены еще несколько домов.

Как сообщало Первое областное информагентство, в 2022 году 60 молодых ученых Челябинской области получат выплаты на приобретение жилья.

В заключение встречи глава РАН подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.