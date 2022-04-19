Глава Октябрьского района награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указ об этом накануне подписал президент России Владимир Путин

Глава Октябрьского района Михаил Молчан удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.



Как следует из текста указа, Молчан получит орден «за достигнутые успехи и многолетнюю плодотворную работу». Ранее глава муниципалитета уже получал медаль II степени.

Михаил Молчан — один из старейших глав районов Челябинской области. Впервые он был избран руководителем Октябрьского района в 1996 году и с тех пор уступал это место другому только один раз, в 2005—2010 годах.

Михаилу Ивановичу 66 лет, в Октябрьском он живет и работает с 1971 года.