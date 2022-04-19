Глава Октябрьского района Михаил Молчан удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из текста указа, Молчан получит орден «за достигнутые успехи и многолетнюю плодотворную работу». Ранее глава муниципалитета уже получал медаль II степени.
Михаил Молчан — один из старейших глав районов Челябинской области. Впервые он был избран руководителем Октябрьского района в 1996 году и с тех пор уступал это место другому только один раз, в 2005—2010 годах.
Михаилу Ивановичу 66 лет, в Октябрьском он живет и работает с 1971 года.