Глава Нагайбакского района покидает свой пост

Конкурс на соискание должности первого лица муниципалитета будет объявлен 24 марта

20 марта глава Нагайбакского района Иван Сурменев, ранее писавший заявление об отставке, покинул свой пост. Исполнять обязанности руководителя администрации временно будет первый заместитель главы Яков Кригер, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.



По данным пресс-службы, сегодня, 20 марта, Иван Сурменев на аппаратном совещании заявил о своем уходе и попрощался с коллегами. Однако, как уточняют в приемной главы, до проведения сессии депутатского собрания Сурменев продолжит работать. Ожидается, что сессия, на которой будет официально принята отставка главы, утвержден и. о. руководителя и объявлен конкурс на соискание должности первого лица муниципалитета, пройдет 24 марта.

Как сообщало Первое областное информагентство, Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий 15 марта. В тот день губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводил совещание с руководителями муниципалитетов и раскритиковал главу Нагайбакского района за большое количество жалоб от жителей. Население в течение всей зимы жаловалось на плохое качество уборки снега. В итоге 10 марта в райцентре Фершампенуазе погиб 12-летний мальчик: ему причинила смертельную травму свалившаяся с крыши местного ФОКа ледяная глыба.