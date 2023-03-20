20 марта глава Нагайбакского района Иван Сурменев, ранее писавший заявление об отставке, покинул свой пост. Исполнять обязанности руководителя администрации временно будет первый заместитель главы Яков Кригер, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.
По данным пресс-службы, сегодня, 20 марта, Иван Сурменев на аппаратном совещании заявил о своем уходе и попрощался с коллегами. Однако, как уточняют в приемной главы, до проведения сессии депутатского собрания Сурменев продолжит работать. Ожидается, что сессия, на которой будет официально принята отставка главы, утвержден и. о. руководителя и объявлен конкурс на соискание должности первого лица муниципалитета, пройдет 24 марта.
Как сообщало Первое областное информагентство, Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий 15 марта. В тот день губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводил совещание с руководителями муниципалитетов и раскритиковал главу Нагайбакского района за большое количество жалоб от жителей. Население в течение всей зимы жаловалось на плохое качество уборки снега. В итоге 10 марта в райцентре Фершампенуазе погиб 12-летний мальчик: ему причинила смертельную травму свалившаяся с крыши местного ФОКа ледяная глыба.