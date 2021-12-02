Глава «Минченко Консалтинг» спрогнозировал ход губернаторских кампаний в 2022 году

В сентябре 2022 года россиянам предстоит выбрать минимум 15 глав регионов

Известный политолог, глава коммуникационного холдинга Евгений Минченко опубликовал очередной, XI рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Исследование посвящено изменениям в региональной политике в 2021 году и перспективам выборов губернаторов в сентябре 2022 года.



Анализируя вторую половину 2021 года, эксперты Евгения Минченко делают вывод об окончательном укреплении вертикали власти в России: органы местного самоуправления становятся всецело зависимы от региональных властей, а те, в свою очередь, от федерального центра, констатируют в «Минченко Консалтинг». Окончательная «вертикализация» регионального управления заложена в проекте федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

«С другой стороны, справедливо предположить вторичность множества поправок на фоне главного сюжета — „обнуления“ губернаторских сроков. „Референдумный“ характер губернаторских выборов также указывает на высокую управляемость региональной политики — в 7 из 9 кампаний ЕДГ образца 2021 года ставленники центра получили более 70 процентов голосов», — отмечает Евгений Минченко.

Два оставшихся губернатора, набравшие в сентябре 2021 года менее 60 процентов голосов избирателей, — это Игорь Руденя из Тверской области и Михаил Дегтярев, возглавивший Хабаровский край. В обоих случаях низкий результат, по мнению политологов коммуникационного холдинга, объясним: Тверская область — проблемный регион, а Руденя шел уже на второй срок, ну а в Хабаровском крае не так давно бушевал настоящий кризис, связанный с арестом экс-губернатора Сергея Фургала.

После выборов в Госдуму, в результате которых российский парламент стал пятипартийным, возникла интрига: Евгений Минченко отмечает, что традиционно каждая из парламентских партий (и даже давно непарламентское «Яблоко») представлены в губернаторском холдинге хотя бы одним человеком. Какой регион отдадут пробившейся в Госдуму партии «Новые люди» — пока загадка.

В 2022 же году пройдут минимум 15 губернаторских кампаний, причем в 14 случаях это будут прямые выборы. Возможно, их число увеличится, если за оставшиеся до Единого дня голосования 10 месяцев еще кто-то из глав регионов уйдет в отставку. Отметим, что Челябинской области новая кампания пока не грозит: полномочия действующего губернатора Алексея Текслера истекают только в 2024 году, вдобавок его рейтинг, по оценке проекта «Госсовет 2.0», — самый высокий в Уральском федеральном округе.

Коллеге же Текслера, главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, может прийтись нелегко: он пойдет уже на третий срок, а в обществе и кругах элиты политологи фиксируют запрос на обновление руководства субъектов Федерации. Кроме того, Минченко называет ключевые риски региональных выборов — 2022: это нарастание «ковидных» протестов из-за введения QR-кодов и обострение конфликтов внутри региональной элиты из-за массовой замены мэров на лояльных губернатору «варягов» (это общероссийский тренд). Кроме того, политологи Евгения Минченко прогнозируют рост протестных настроений в регионах, все более заметным становится неравенство между центром и периферией. Возможны также локальные протесты на местную тему — из-за экологии, перебоев с поставками продовольствия и так далее.

Наконец, отдельно в «Минченко Консалтинг» останавливаются на перспективах губернаторов-«технократов», части которых перевыборы предстоят как раз в 2022 году. «Технократы» в понимании коммуникационного холдинга — это главы субъектов, впервые оказавшиеся в региональной политике и пришедшие из федеральных органов исполнительной власти. В холдинге видят два варианта сценариев их выборных кампаний.

«Первый сценарий: стресс-тест —„технократы“ пойдут на переизбрание как автономные публичные политики и должны будут показать, чему научились на своем посту, организуя кампании в свою поддержку без какой-либо существенной помощи админресурса и с ограниченным вовлечением ресурсов федеральных элитных групп. Второй сценарий референдумный: губернаторы-«технократы» проведут типичные кампании плебисцитарного типа с большим организационным вовлечением ресурсов федеральной вертикали, с минимальной конкуренцией и акцентом на деполитизацию внутрирегиональной повестки», — считают в холдинге.

Если через год большинство кампаний пройдет по первому сценарию, то, как полагают в холдинге, это будет означать, что федеральный центр делает ставку на «технократов» как политиков нового поколения. «Референдумные» кампании покажут, что главы регионов рассматриваются Москвой как некие «федеральные министры по региональным делам» и не более того.