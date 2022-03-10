Глава МИД Сергей Лавров в Анталье: Запад не может быть надежным партнером

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам переговоров с украинской стороной в Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед журналистами после общения с коллегой с Украины Дмитрием Кулебой. В ходе пресс-конференции прозвучало несколько резких заявлений.



Лавров с самого начала резко осудил политику США и Евросоюза, снабжающих Украину оружием.

«Тысячи ракетно-зенитных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно и которые террористы часто использовали, чтобы создавать угрозу гражданской авиации. Куда эти тысячи ПЗРК потом попадут — это вопрос, который мы задаем нашим коллегам. Ответа, как эти ПЗРК будут контролироваться, нет. Это на долгие годы будут создаваться риски для гражданской авиации, и отнюдь не только в украинском небе», — отметил Лавров.

Лавров также ответил на выпады европейских журналистов — в частности, о судьбе родильного дома в Мариуполе, якобы разгромленного российскими войсками.

«Не в первый раз мы слышим выкрики по поводу так называемых зверств, которые якобы чинят российские вооруженные силы. 7 марта на заседании Совета безопасности ООН предъявлены доказательства, что родильный дом давно захвачен батальоном „Азов“ и прочими радикалами. Оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона „Азов“. Делайте выводы сами», — заявил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел также сделал заявление по поводу дальнейшей политики России.

«На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. Мы объяснили многократно: ситуация на Украине создает реальные угрозы Российской Федерации. Вопреки нашим многолетним увещеваниям и предложениям нас никто не слушал. Президент Путин многократно на эту тему подробнейшим образом высказывался. А новые факты, которые вскрываются на территории ДНР и ЛНР, говорят, что на эти республики планировалось нападение, планировалось тщательно, планировалось на нынешний месяц. И, конечно, совершенно возмутительный факт того, чем Пентагон занимается в созданных на деньги Соединенных Штатов биологических лабораториях. Там работают над патогенами, из которых потом можно создать биологическое оружие. То, что Вашингтон заявил об отсутствии деятельности, — неудивительно, то, что Евросоюз заявил об этом же, — неудивительно. Потому что американцы, конечно же, осуществляли свою деятельность в глубокой тайне», — отметил Сергей Викторович.

Речь шла и об экономической ситуации в России. Тут министр был настроен оптимистично.

«Что касается экономики Российской Федерации — мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, и наше правительство. Я вас уверяю, мы выйдем из этого кризиса с совершенно оздоровившейся психологией. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано щелчком двух пальцев? Где это видано, что презумпция невиновности — как столп правовой системы Запада — просто была проигнорирована?» — снова уколол европейских коллег Сергей Лавров.